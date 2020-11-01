Законодатели Тюменской области, Ямала и Югры обсудили ряд актуальных вопросов

| Фото: duma72.ru | Фото: duma72.ru

Задачи по профессиональной ориентации молодежи и повышению конкурентоспособности молодых специалистов на рынке труда обсудили на очередном заседание Совета законодателей Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа. Мероприятие состоялось в формате видеоконференции.

Как сообщает пресс-служба областной думы, сообщения по этой теме сделали председатель Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Борис Хохряков, заместитель председателя Тюменской областной Думы Галина Резяпова и председатель Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа Сергей Ямкин.

Также законодатели обсудили меры поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения и вопросы реализации на территории трех субъектов федерального проекта "Кадры для цифровой экономики".

Члены Совета Законодателей приняли решение о поощрении ряда лиц благодарностью за заслуги в государственной и общественной деятельности, направленной на достижение экономического, социального и культурного благополучия населения Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа