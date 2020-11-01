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Сотрудники Росгвардии пресекли кражу в продуктовом магазине

Происшествия, 09:11 21 ноября 2020

пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области | Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области

Кражу продуктов из магазина крупной торговой сети предотвратили сотрудники вневедомственной охраны в Тюмени, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области.

На место прибыл наряд группы задержания. Сотрудники выяснили, что один из посетителей попытался похитить продукты питания на сумму более 2,5 тыс. рублей, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

За текущую неделю сотрудники отдела более 50 раз выезжали по сигналу "тревога"на охраняемые объекты. В территориальные отделы полиции доставлено более 10 граждан, подозреваемых в противоправных действиях.

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# кража , Росгвардия

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