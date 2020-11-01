Следователи выясняют обстоятельства смерти мужчины в торговом доме в Тюмени

| Фото: Следственный комитет РФ | Фото: Следственный комитет РФ

Следователи организовали проверку по факту обнаружения тела мужчины в торговом доме на ул. Герцена в Тюмени 22 ноября.

Как рассказала старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Тюменской области по взаимодействию со СМИ Олеся Евсеева, по предварительной информации, смерть мужчины 1963 года рождения не носит криминальный характер.

Идет процессуальная проверка. Обстоятельства трагедии выясняются.

Инна Пахомова