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Инспекторы ДПС ищут водителя внедорожника, сбившего человека в Дербышах

Происшествия, 12:29 23 ноября 2020

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Водителя, сбившего пешехода в д. Дербыши, разыскивают инспекторы ГИБДД.

ДТП произошло 21 ноября в 18 часов 15 минут. Автомобиль, предположительно, внедорожник Toyota, скрылся с места происшествия, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

По предварительным данным, пешеход переходил улицу вне пешеходного перехода и был сбит автомобилем. Пострадавший получил травмы, в том числе, обеих ног. Очевидцем наезда стал один из местных жителей.

ГИБДД просит свидетелей происшествия позвонить по телефонам: 29-14-88, 30-72-51, 49-39-10.

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

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# ГИБДД Тюменской области , ДТП , розыск

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