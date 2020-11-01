Инспекторы ДПС ищут водителя внедорожника, сбившего человека в Дербышах
| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области
Водителя, сбившего пешехода в д. Дербыши, разыскивают инспекторы ГИБДД.
ДТП произошло 21 ноября в 18 часов 15 минут. Автомобиль, предположительно, внедорожник Toyota, скрылся с места происшествия, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.
По предварительным данным, пешеход переходил улицу вне пешеходного перехода и был сбит автомобилем. Пострадавший получил травмы, в том числе, обеих ног. Очевидцем наезда стал один из местных жителей.
ГИБДД просит свидетелей происшествия позвонить по телефонам: 29-14-88, 30-72-51, 49-39-10.
| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области