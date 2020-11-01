Юные тюменцы отличились на всероссийских соревнованиях по биатлону

| Фото: ОСШОР Л.Н. Носковой | Фото: ОСШОР Л.Н. Носковой

Тюменские биатлонисты завоевали награды всероссийских соревнований на призы олимпийских чемпионов Тюменской области, сообщает ОСШОР Луизы Носковой.

Конкуренцию местным биатлонистам в "Жемчужине Сибири" составили представители Москвы и Московской области, Алтайского и Камчатского краев, Ямало-Ненецкого автономного округа и Свердловской области.

В спринте на дистанции 4,5 км среди девушек 2004-2005 годов рождения тюменская спортсменка Анастасия Чурилова завоевала бронзу. Также в шестерку лучших вошли тюменки Маргарита Болдырева, Ксения Красногорова и Камила Вовк.

В этой же возрастной категории успешно выступили и юноши. Дистанция 6 км спринтом принесла первое место Олегу Миронову. Второе место также занял тюменец Никита Малюгин.

Отлично проявили себя тюменские спортсмены и в спринте на 7,5 км. Среди юношей 2003-2004 года рождения в активе хозяев соревнований все три медали. Лидером стал Владислав Петров, серебро выиграл Павел Мещаков, третье место занял Егор Старых.

В смешанной эстафете на 4,5 км все три призовых места заняли тюменские команды. Золотые награды выиграли Анастасия Чурилова, Маргарита Болдырева, Денис Майгадаров и Никита Малюгин. Второй результат показали Камила Вовк, Ксения Красногорова, Тимофей Грехов и Олег Миронов. Замкнули тройку лидеров Валерия Полянская, Дарья Беляева, Александр Подольников и Антон Снипич.