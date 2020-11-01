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Лжесотрудник госучреждения украл сбережения пожилой тоболячки

Происшествия, 18:27 23 ноября 2020

mvdmedia.ru | Фото: mvdmedia.ru

В надежде получить компенсационную выплату, пожилая тоболячка сообщила банковские данные мошеннику и лишилась части накоплений. Телефонный мошенник представился сотрудником одного из государственных учреждений, сообщает Тобольский отдел МВД России.

60-летняя пенсионерка рассказала сотрудникам полиции, что ей позвонил неизвестный и заверил ее, что женщине ввиду пенсионного возраста полагается компенсационная выплата в размере 39 тыс. рублей.

Для перечисления денег мошенник попросил сообщить номер банковской карты и трехзначный код с оборотной стороны. В надежде получить деньги, женщина продиктовала конфиденциальные банковские данные и в итоге лишилась накоплений.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершенная с банковского счета".

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# кража , мошенничество , Тобольск , уголовное дело

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