  • 24 ноября 202024.11.2020вторник
  • USD75,7600
    EUR89,9347
  • В Тюмени -4..-6 С 5 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Дачникам напомнили о правилах пожарной безопасности в осенне-зимний период

Общество, 16:48 24 ноября 2020

ГУ МЧС России по Тюменской области (архив) | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)

Обстановка с пожарами на территории садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ осложняется с наступлением осенне-зимнего пожароопасного сезона.

Департамент безопасности жизнедеятельности администрации Тюмени сообщает, что основными причинами возгораний на дачах являются нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печей и короткое замыкание электропроводки.

Во избежание возникновения пожара необходимо выполнять основные требования правил противопожарного режима, а именно: периодически осматривать состояние дымоходов печей и каминов, не перекаливать печи, соблюдать меры предосторожности при пользовании газовыми и электрическими приборами, не использовать электропроводку и кабели с нарушением изоляции, не перегружать электросеть, быть бдительным и осторожным с огнем.

Специалисты напоминают: при обнаружении пожара или признаков горения в здании (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха) необходимо немедленно вызвать пожарную охрану по телефону 01 или 112 и принять посильные меры по эвакуации людей и тушению пожара.

Правила поведения в такой экстремальной ситуации - здесь.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# дача , пожарная безопасность , садоводческие общества

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:05 24.11.2020Тюменцы увидят фронтовые портреты красноармейцев
17:43 24.11.2020Для тюменцев 65+ на самоизоляции работает единый call-центр
17:21 24.11.2020В Тобольске стартовал конкурс на лучшее новогоднее украшение
16:59 24.11.2020Лог реки Тюменки предлагают превратить в уникальное рекреационное ядро