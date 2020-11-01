Дачникам напомнили о правилах пожарной безопасности в осенне-зимний период

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив) | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)

Обстановка с пожарами на территории садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ осложняется с наступлением осенне-зимнего пожароопасного сезона.

Департамент безопасности жизнедеятельности администрации Тюмени сообщает, что основными причинами возгораний на дачах являются нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печей и короткое замыкание электропроводки.

Во избежание возникновения пожара необходимо выполнять основные требования правил противопожарного режима, а именно: периодически осматривать состояние дымоходов печей и каминов, не перекаливать печи, соблюдать меры предосторожности при пользовании газовыми и электрическими приборами, не использовать электропроводку и кабели с нарушением изоляции, не перегружать электросеть, быть бдительным и осторожным с огнем.

Специалисты напоминают: при обнаружении пожара или признаков горения в здании (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха) необходимо немедленно вызвать пожарную охрану по телефону 01 или 112 и принять посильные меры по эвакуации людей и тушению пожара.

Правила поведения в такой экстремальной ситуации - здесь.