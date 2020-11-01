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"Транснефть-Сибирь" завершила строительство лаборатории на НППС "Тюмень"

Экономика, 18:16 24 ноября 2020

АО «Транснефть-Сибирь» | Фото: АО «Транснефть-Сибирь»

АО "Транснефть-Сибирь" завершило строительство и ввело в эксплуатацию здание испытательной лаборатории нефтепродуктов на территории нефтепродуктоперекачивающей станции (НППС) "Тюмень" Тюменского управления магистральных нефтепроводов.

Лаборатория предназначена для проведения приемо-сдаточных испытаний летнего дизельного топлива евро-сорта С экологического класса К5 (марка ДТ-Л-К5) для дальнейшей транспортировки по магистральному нефтепродуктопроводу Тюмень – Юргамыш. Строительство велось с января в рамках программы технического перевооружения и реконструкции предприятия.

Производственные помещения лаборатории, занимающие 190 кв. метров, оснащены специализированной мебелью и укомплектованы современной высокоточной аппаратурой для проведения исследований нефтепродукта. В настоящее время в новой лаборатории специалисты проводят ряд исследований дизтоплива, в том числе определяют плотность с точностью до 0,0001 г/см3 с использованием цифрового анализатора плотности D5, содержание количества и размеров взвешенных частиц при помощи инновационного счетчика частиц в жидкости. Кроме того, проводится анализ на определение массовой доли полиароматических углеводородов, определение смазывающей способности, определение фракционного состава дизтоплива.

С декабря в лаборатории планируется проводить приемо-сдаточные испытания дизельного топлива на соответствие требованиям ГОСТ. Исследование будет вестись по 14 показателям, в том числе определение плотности, массовой доли серы и воды, температуры помутнения.

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# лаборатории , Транснефть-Сибирь

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