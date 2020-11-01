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Тело девушки обнаружили возле дома в Тюмени

Происшествия, 14:47 24 ноября 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Следователи выясняют обстоятельства смерти девушки, тело которой нашли возле дома на ул. Велижанская в Тюмени 23 ноября.

Организована процессуальная проверка. "Погибшая была совершеннолетней. Повреждения на ее теле характерны для падения с высоты", – сообщила корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Тюменской области по взаимодействию со СМИ Олеся Евсеева.

Трагедия произошла поздним вечером. "Вызов поступил в 22 часа 48 минут. Бригада скорой медицинской помощи прибыла в 22 часа 58 минут. Медики констатировали смерть", – рассказала сотрудник пресс-службы департамента здравоохранения Тюменской области Анастасия Дембицкая.

Инна Пахомова

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# падение с высоты , следователи

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