Тюменский опыт газификации признан лучшим в России

Фото оперштаба Тюменской области Фото оперштаба Тюменской области

Опыт газификации населенных пунктов, накопленный в Тюменской области, лучший в стране. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации РФ по экономической политике Андрей Кутепов на заседании совета по вопросам газификации регионов в верхней палате парламента 24 ноября.

С докладом на заседании выступил губернатор Тюменской области Александр Моор.

"С 2014 года Тюменская область проводит газификацию на основе государственно-частного партнерства. Мы утверждаем программу газификации – мероприятия и источники финансирования, а газораспределительная организация выполняет мероприятия по проектированию и строительству, вводит объекты в эксплуатацию и оформляет их в свою собственность. При этом она не зарабатывает на строительстве сетей", – подчеркнул глава региона.

В результате реализации программы газификации с 2014 по 2018 годы в регионе освоено 1,3 млрд рублей инвестиций, построено около 1 тыс. км газовых сетей, созданы условия для газификации более 16 тыс. домовладений.

Министр энергетики Николай Шульгинов отметил, что Тюменская область рассматривается как пилотный регион для отработки новаций, а успешные подходы и практики по газификации будут использованы в других субъектах РФ.