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Тюменский ресторатор: удержаться на плаву нам помогла господдержка

Экономика, 12:47 25 ноября 2020

с личного аккаунта кафе 1586 в Instagram

О том, как в непростой период пандемии, когда заведения общепита не работали в привычном режиме несколько месяцев, бизнесу помогли меры государственной поддержки, рассказал совладелец одного из ресторанов Тюмени Иван Крылов.

"Это время наш бизнес пережил тяжело, были большие потери, но только финансовые - ни один человек за это время не был уволен, - говорит он. - Все месте старались придумать, как выжить в новых условиях - доставка, самовывоз. Но это, конечно, совсем другие цифры, не покрывающие расходы".

Как подчеркнул предприниматель, ситуация была осложнена неопределенностью, никто не понимал, когда будет подписано соответствующее постановление и можно будет начать работу.

"Конечно, мы воспользовались оказанными бизнесу мерами поддержки, а в июне мы взяли кредит, который нам также очень здорово помог, - рассказал Крылов. - Помогли и отсрочки по налогам".

с личного аккаунта кафе 1586 в Instagram

В первые месяцы после открытия рестораны стали прибавлять в посещаемости и по среднему чеку. Более того, по словам бизнесмена, в этих нестабильных условиях было принято решение открыть еще одно заведение.

"Главный урок, который мы извлекли из этой ситуации - все может поменяться в любую минуту, - отметил Иван Крылов. - Каждый человек знает теперь, что должна быть подушка безопасности, мы, как предприниматели понимаем, что она должна в случае чего обеспечить выполнение обязательств".

Николай Ступников

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# коронавирус , рестораны

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