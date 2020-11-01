В Тюмени пройдут гонки Кубка России по биатлону

| Фото: ЦСП72 | Фото: ЦСП72

Первый этап Кубка России по биатлону пройдет в Тюмени с 26 по 29 ноября, сообщает ЦСП72.

Соревнования пройдут в Центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири". В них примут участие женщины и юниорки региональных команд. 26 ноября состоится спринт на 7,5 км. 28 ноября пройдут гонки преследования на 10 км. 29 ноября соревнования завершатся мега-масс-стартами на 12 км у женщин и на 9 км среди юниорок.

Старты состоятся с соблюдением всех необходимых мер безопасности. С учетом эпидемиологической ситуации, зрители на соревнования не допускаются.