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Преподаватель ТИУ завоевала серебро на чемпионате мира по гиревому спорту

Спорт, 19:10 25 ноября 2020

ТИУ | Фото: ТИУ

Преподаватель Тюменского индустриального университета Надежда Островская стала обладателем серебряной медали на чемпионате мира по гиревому спорту, сообщает пресс-служба вуза.

На соревнованиях в Санкт-Петербурге преподаватель кафедры Физического воспитания за 10 минут 186 раз подняла гирю весом 24 кг. Надежда Островская установила личный рекорд и выполнила норматив мастера спорта России международного класса. Тюменка стала второй среди женщин в категории свыше 68 кг, уступив лишь Ирине Мартыновой из Калужской области.

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# гиревой спорт , ТИУ

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