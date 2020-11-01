Преподаватель ТИУ завоевала серебро на чемпионате мира по гиревому спорту

| Фото: ТИУ | Фото: ТИУ

Преподаватель Тюменского индустриального университета Надежда Островская стала обладателем серебряной медали на чемпионате мира по гиревому спорту, сообщает пресс-служба вуза.

На соревнованиях в Санкт-Петербурге преподаватель кафедры Физического воспитания за 10 минут 186 раз подняла гирю весом 24 кг. Надежда Островская установила личный рекорд и выполнила норматив мастера спорта России международного класса. Тюменка стала второй среди женщин в категории свыше 68 кг, уступив лишь Ирине Мартыновой из Калужской области.