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Победителей фестиваля детского творчества назвали в регионе

Общество, 12:43 26 ноября 2020

Городской фестиваль творчества Будущее для всех во ВКонтакте | Фото: Городской фестиваль творчества Будущее для всех во ВКонтакте

Победителей XIV городского фестиваля творчества детей с ограниченными возможностями здоровья "Будущее для всех" объявили в Тюменской области. Свои таланты в девяти номинациях представили публике 111 детей в онлайн-формате, сообщает региональный департамент соцразвития.

Лучшей вокалисткой назвали Елизавету Калашникову, танцором – Жасмин Бикбаеву. Прекрасное владение музыкальным инструментом продемонстрировала Юлия Струкова. Литературный дар показали Валерия Голец и Александра Скоробогатова. Мастерами изобразительного искусства признаны Александр Николаев и Даниил Хитриков. Лучшими в декоративно-прикладном творчестве стали Виктор Архипов и Елизавета Байдукова.

Узнать подробности можно на сайте и официальной странице фестиваля.

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# дети с ОВЗ , творчество

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