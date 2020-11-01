Родительские компетенции обсуждают на конференции в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Вопросы повышения родительских компетенций в воспитании и развитии детей, а также ответы современной педагогики на вызовы времени обсуждают участники II областной родительской конференции "Детство, устремленное в будущее", которая проходит с 24 по 27 ноября в онлайн-режиме. Организатором является Ассоциация логопедов Тюменской области.

Помимо мам и пап, в мероприятии участвуют педагоги, логопеды, дефектологи и руководители образовательных организаций, представители Краснодарского края, Армении и Казахстана.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" директор региональной Ассоциации логопедов, кандидат педагогических наук, доцент кафедры возрастной психологии, специального и инклюзивного образования Института психологии и педагогики ТюмГУ Галина Криницына, первая конференция в 2019 году собрала 500 человек, хотя организаторы первоначально рассчитывали на гораздо меньшее количество. Тема оказалась настолько востребованной, что родители приходили вместе с детьми и пока взрослые повышали собственные компетенции, с малышами проводили коррекционные и развивающие занятия, развлекательные игры. Здание ТОГИРРО тогда не уместило всех желающих – после первой конференции многие писали, что не попали, потому что не хватало мест.

В 2020 году охват мероприятиями, которые проводятся в рамках разработки и реализации программы повышения родительской компетентности по вопросам развития и воспитания детей раннего дошкольного возраста (до 3 лет), стал еще больше. Круглый стол в мае посетили более 250 человек, семинар-практикум в июле – почти 650 человек. Организаторы предполагают, что вместе с участниками II областной родительской конференции "Детство, устремленное в будущее" количество прошедших такое практикоориентированное обучение приблизится к 2 тыс. человек.

Среди тем, которые обсуждают на онлайн-форуме, - роль игры в формировании социального поведения ребенка, преодоление задержки речевого развития у детей, двуязычие в семье, игры дома с подручными материалами и совместное творчество детей и родителей.

Что касается билингвизма, то в такой многонациональной области, как Тюменская, это распространенная ситуация. И если дети семей, кто живут здесь давно, не испытывают проблем с социализацией в детском саду и с обучением в школе, то мигранты сталкиваются с трудностями. Среди таких семей много ребят, страдающих нарушением психоречевого развития, сообщила Галина Криницына. И для преодоления этой проблемы нужно знать методы и приемы формирования речевой функции в условиях двуязычия, надо учить и родителей, и детей. Педагоги же в таких ситуациях должны понимать особенности другого языка, чтобы помочь ребенку преодолеть отставание в школе.

Комментируя актуальность обсуждения задержки речевого развития, эксперт отметила, что даже при наличии большого числа логопедических центров и специалистов до сих пор среди людей бытует мнение, что если ребенок не говорит - это не страшно. Это неверный подход: есть закономерности психоречевого развития, конкретные речевые предпосылки возникают в определенное время, и если этого не происходит - не формируются новые качества личности и высшие психические функции. Кроме того, до трех лет формируется регуляторная функция речи, которая становится основой самоконтроля и саморегуляции. Если ребенок не говорит до этого возраста, после уже накатывает вторичная задержка психического развития.

Также серьезное внимание уделят наведению порядка в ценностно-нормативном хаосе и пониманию того, что главное в воспитании детей, медико-педагогическому сопровождению семьи. 27 ноября состоится итоговое мероприятие – научно-практическая конференция "Родительские компетенции в воспитании и развитии детей раннего возраста".

Галина Криницына отметила, что теме повышения компетенций мам и пап в этой важной работе в департаменте образования и науки Тюменской области уделяется серьезное внимание.

"В дефектологии есть такой тезис: семья - это самая лучшая реабилитационная площадка. Но пандемия показала, что семья испытывает огромные трудности, когда становится площадкой для обучения. У родителей не хватает знаний, умений и навыков управлять познавательной деятельностью своих детей, у них недостаточно компетенций по формированию социально-личностных качеств ребенка вне коллектива. Утеряны советские традиции воспитания ребенка в коллективе, потому что выросло и стало родителями другое поколение людей, не знакомых с этими методами. Государство передало эти функции в семью, но никто не научил их это делать", - подчеркнула эксперт.

Нынешние отцы и матери стремятся делегировать воспитательные функции государственным и негосударственным учреждениям и по возникающим вопросам обращаются не к специалистам, а в Интернет. Задача конференции в том числе дать родителям возможность осмыслить и осознать высокую гуманитарную миссию родительства, пояснила директор Ассоциации логопедов Тюменской области.

Галина Криницына поделилась с "Тюменской линией" подробностями разработки программы повышения родительской компетентности по вопросам развития и воспитания детей до 3 лет, в которой участвовали доктор медицинских наук, профессор ТюмГМА, заслуженный врач РФ Антонина Петрушина, доктор педагогических наук, заведующая кафедрой возрастной физиологии, специального и инклюзивного образования ИПиП ТюмГУ Наталья Малярчук, и доктор педагогических наук, профессор Кубанского государственного университета Елена Шумилова.

Были выделены 10 основных компетенций - семь родительских и три для воспитателей дошкольных учреждений. Сотрудники и волонтеры Ассоциации проводили анкетирование отцов и матерей из Тюмени и Мальково, а после этого индивидуально общались с каждым, чтобы найти слабые места. Результат, который показала эта работа, был неутешительным: родители на поверку обладали очень поверхностными знаниями, хотя в анкетах отмечали, что всем владеют. Например, первая необходимая родительская компетенция - это умение создать здоровьеформирующую среду в семье, сюда входят умения наблюдать физическое развитие ребенка, создавать среду для развития двигательной сферы, правильная организация питания ребенка, умение ухаживать за кожей, правильно формировать эмоциональную деятельность. По факту для многих это сводится к покупке пеленок-распашонок, чистке зубов, приобретению смесей для кормления.

В ясельном звене дошкольного воспитания тоже не все так гладко в плане образовательного ценза, умений и навыков людей, воспитывающих малышей. Эксперт напомнила, что долгое время в регионе ясельных групп не было и из-за этого был потерян опыт, потому что работа с детьми такого возраста - не то же самое, что в детском саду. Деятельность педагогов не должна сводиться к присмотру и призору, необходимо заниматься воспитанием и развитием.

Записи конференции останутся на платформе ТОГИРРО.

Дарья Казакова