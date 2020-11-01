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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Паника снижает иммунитет и провоцирует болезни, уверен психолог

Общество, 17:08 26 ноября 2020

www.mos.ru, М.Мишина

Паника может снизить иммунитет и спровоцировать развитие других болезней, с коронавирусом никак не связанных. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала психолог, социолог Анастасия Булгакова.

Доктора, по ее словам, все чаще стали обращать внимание на взаимосвязь стресса и развития коронавирусной инфекции. Регулярное упоминание об эпидемии в разговорах, просмотр новостей с данными о росте случаев заболевания, информация об осложнениях, с которыми пришлось столкнуться инфицированным – все это приводит к распространению так называемого "психического микроба".

Справиться с паникой, по словам специалистов, можно, если выполнять простые рекомендации, по возможности сохранить в себе три составляющие психического здоровья - культурную, социальную и природную.

"Любой, кто находится в состоянии стресса, легко внушаем, он подвержен панике и, естественно, совершает серьезные ошибки, - считает Анастасия Булгакова. - Эффективность работы снижается, в личных отношениях начинаются проблемы. Поэтому здравомыслящий человек, который следит за своим психологическим состоянием".

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# заболевание , паника , психология

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