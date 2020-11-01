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Тюменская область занимает второе место в стране по росту индекса промпроизводства

Губернатор, 12:17 26 ноября 2020

Тобольская площадка СИБУРа | Фото: Тобольская площадка СИБУРа

124% составил индекс промышленного производства в Тюменской области за девять месяцев 2020 года.

Этот факт отметил губернатор региона Александр Моор на заседании Тюменской областной думы. Он уточнил, в разных отраслях экономики разная динамика, но по темпам роста показателя Тюменская область сегодня занимает второе место в стране.

"Это результат многолетней работы по поддержке экономики, социальной сферы. Итог инвестпроектов, в том числе тех, где мы давали налоговые льготы. Сегодня мы обсуждаем проект бюджета на ближайшие годы. Он сформирован в сложных экономических условиях, но даже в них мы смогли создать бюджет, обеспечивающий надежную и бесперебойную работу всех сфер жизни", - сказал Александр Моор.

Евгения Шевцова

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# Александр Моор , индекс промпроизводства , областной бюджет , Тюменская областная дума

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