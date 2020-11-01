Для выпускников школ определены даты написания итогового сочинения

| Фото: www.obrnadzor.gov.ru/ru/ | Фото: www.obrnadzor.gov.ru/ru/

Основной срок проведения итогового сочинения (изложения) – 5 апреля 2021 года. Дополнительные сроки – 21 апреля и 5 мая 2021 года, сообщает Рособрнадзор.

Написать сочинение в дополнительные сроки смогут выпускники, получившие за сочинение "незачет", либо пропустившие его написание в основной срок по уважительной причине, подтвержденной документально.

Успешное написание итогового сочинения является для выпускников 11 классов допуском к государственной итоговой аттестации. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья вместо итогового сочинения вправе выбрать написание изложения.