Тюменский биатлонист Денис Таштимеров победил в спринте на этапе Кубка России

| Фото: ЮграМегаСпорт | Фото: ЮграМегаСпорт

Тюменский биатлонист Денис Таштимеров финишировал первым в спринтерской гонке на этапе Кубка России в Ханты-Мансийске, сообщает ОСШОР Луизы Носковой.

Третье место на дистанции 10 км среди юниоров занял Станислав Ильиных, выступающий за сборную Югры, в шаге от призовой тройки остановился Вячеслав Шелепов, также представляющий Ханты-Мансийский автономный округ. Среди мужчин в спринте лучший результат показал тюменец Алексей Вагин, занявший 12 место.

В Тюмени также проходит первый этап Кубка России по биатлону. На дистанции 7,5 км среди женщин в десятку лучших вошла выпускница спортшколы Луизы Носковой Виктория Сливко, занявшая восьмое место. Всего в спринте участвовали 52 биатлонистки.

Следующий соревновательный день состоится 28 ноября.