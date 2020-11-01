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За призывы в соцсетях к самоубийству тюменке вынесли приговор

Происшествия, 10:13 27 ноября 2020

www.mos.ru, М. Денисова

Жительница Тюмени с использованием соцсети "ВКонтакте" склоняла к суициду и содействовала совершению самоубийства ряд лиц. Ей назначено наказание - три года лишения свободы с испытательным сроком на два года, сообщает Ленинский районный суд Тюмени.

Суд доказал, что с 24 августа по 07 сентября 2019 г. несовершеннолетняя тюменка размещала в соцсети призывы к суициду. Ленинский районный суд Тюмени 26 ноября 2020 года признал ее виновной по ст. 110.1 УК РФ и назначил ей условное наказание.

При вынесении решения суд учел тот факт, что подсудимая совершила преступление в несовершеннолетнем возрасте, вину признала полностью, в содеянном раскаялась, а также мнение прокурора, полагавшей возможным назначить наказание с применением ст. 73 УК РФ.

Приговор не вступил в законную силу.

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# социальные сети , суд , суицид

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