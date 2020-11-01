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Операция "Нетрезвый водитель" пройдет в районах Тюменской области

Общество, 13:09 27 ноября 2020

ОГИБДД МО МВД России "Тюменский" | Фото: ОГИБДД МО МВД России "Тюменский"

Оперативно-профилактическое мероприятие "Нетрезвый водитель" проведут сотрудники ГИБДД в Тюменском и Нижнетавдинском районах 27 и 28 ноября, сообщают госавтоинспекторы.

Цель — пресечение фактов управления транспортом водителями, находящимися в состоянии опьянения, а также предупреждение ДТП с их участием.

По данным ГИБДД, с начала 2020 года в Тюменской области зарегистрировали около 200 дорожных аварии с участием нетрезвых водителей. В этих ДТП пострадали около 300 человек, более 30 из них погибли.

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# ГИБДД Тюменской области , пьяная езда

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