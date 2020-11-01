Операция "Нетрезвый водитель" пройдет в районах Тюменской области

| Фото: ОГИБДД МО МВД России "Тюменский" | Фото: ОГИБДД МО МВД России "Тюменский"

Оперативно-профилактическое мероприятие "Нетрезвый водитель" проведут сотрудники ГИБДД в Тюменском и Нижнетавдинском районах 27 и 28 ноября, сообщают госавтоинспекторы.

Цель — пресечение фактов управления транспортом водителями, находящимися в состоянии опьянения, а также предупреждение ДТП с их участием.

По данным ГИБДД, с начала 2020 года в Тюменской области зарегистрировали около 200 дорожных аварии с участием нетрезвых водителей. В этих ДТП пострадали около 300 человек, более 30 из них погибли.