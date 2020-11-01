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Изобретение тюменских ученых представили на форуме инноваций

Общество, 13:43 27 ноября 2020

www.tyuiu.ru/ | Фото: www.tyuiu.ru/

Плата, разработанная специалистами ТИУ, помогает поддерживать аккумулятор в рабочем состоянии при любых погодных условиях. Проект был представлен в экспозиции Министерства науки и высшего образования России на международном форуме "Открытые инновации" в Сколково, сообщает пресс-служба вуза.

Для проведения испытаний был разработан специальный лабораторный стенд, который позволяет смоделировать работу автомобиля и произвести необходимые измерения.

"Мы взяли два новых, идентичных аккумулятора. При температуре воздуха в минус 30 градусов один из них начал свою работу в обычном режиме, другой – с использованием нашей специальной платы, — рассказал руководитель Центра робототехники Студенческой инновационной платформы ТИУ Вадим Костин. – В итоге напряжение первого упало очень низко, порядка нескольких вольт, напряжение второго осталось близко к 12 вольтам, то есть к номиналу".

По предложению специалистов кафедры эксплуатации автомобильного транспорта ТИУ и Центра робототехники СИП разработанная плата устанавливается под капот машины. Она автоматически осуществляет температурную коррекцию и защищает бортовую сеть автомобиля. Прототип пуско-зарядного устройства, адаптирующегося к температуре окружающей среды, получил название Smart2Batt.

Пока созданный образец чудо-платы ждет испытаний, после чего он будет адаптирован для конкретных типов двигателей – дизельных, бензиновых и разных мощностей аккумуляторных батарей.

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# автомобили , плата , разработка , ТИУ , ученые

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