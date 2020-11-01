Каскаринский водопровод подключают к магистральным сетям
Завершилось строительство магистрального водовода до Каскары. Сейчас "Росводоканал Тюмень" начал подключение новых сетей к магистрали, проложенной от Велижанского водозабора, сообщает компания.
После этого начнется этап подготовки сетей к вводу в эксплуатацию – гидравлические испытания, промывка и обеззараживание.
"Подключение сетей большого диаметра – процесс сложный и длительный, поэтому мы выполнили "сухую" врезку на этапе подготовки. Установили запорную арматуру и соединили новую трубу с действующей. Сегодня необходимо через технологическое отверстие открыть путь для воды и провести герметизацию сетей", - пояснил начальник цеха эксплуатации сетей водоснабжения и повысительных насосных станций Владимир Шааб.
Чтобы уменьшить границы отключения водоснабжения, задействован второй водовод. Водоснабжение ограничено в промышленной зоне по Велижанскому тракту и в районе ММС. Работы запланированы на сутки, но специалисты водоканала намерены возобновить подачу воды как можно быстрее.