Каскаринский водопровод подключают к магистральным сетям

| Фото: "Росводоканал Тюмень" | Фото: "Росводоканал Тюмень"

Завершилось строительство магистрального водовода до Каскары. Сейчас "Росводоканал Тюмень" начал подключение новых сетей к магистрали, проложенной от Велижанского водозабора, сообщает компания.

После этого начнется этап подготовки сетей к вводу в эксплуатацию – гидравлические испытания, промывка и обеззараживание.

"Подключение сетей большого диаметра – процесс сложный и длительный, поэтому мы выполнили "сухую" врезку на этапе подготовки. Установили запорную арматуру и соединили новую трубу с действующей. Сегодня необходимо через технологическое отверстие открыть путь для воды и провести герметизацию сетей", - пояснил начальник цеха эксплуатации сетей водоснабжения и повысительных насосных станций Владимир Шааб.

Чтобы уменьшить границы отключения водоснабжения, задействован второй водовод. Водоснабжение ограничено в промышленной зоне по Велижанскому тракту и в районе ММС. Работы запланированы на сутки, но специалисты водоканала намерены возобновить подачу воды как можно быстрее.