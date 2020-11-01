Тюменца обвиняют в избиениях падчерицы

| Фото: tyumen.sledcom.ru/ | Фото: tyumen.sledcom.ru/

37-летнему жителю Тюмени предъявлено обвинение в истязании падчерицы. С 2018 по 2020 г. он периодически бил девочку 2008 года рождения, сообщает следственный отдел по Центральному округу Тюмени.

"За малейшую провинность и плохое поведение наносил девочке побои проводами, мылом, завернутым в полотенце, лопаткой для обуви, закручивал за спину руки. Не выдержав издевательств со стороны взрослого, в ноябре 2020 года малолетняя убежала из дома. После того, как девочку нашли, она рассказала сотрудникам полиции о причинах своего поступка", - сообщают следователи.

Отчим девочки задержан, ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Следователи провели осмотр места происшествия, допросили свидетелей. Назначено проведение судебно-медицинской и других экспертиз, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

"Будет дана юридическая оценка бездействию матери и действиям органов профилактики, в части полноты и своевременности осуществления ими контроля за условиями жизни и воспитания ребенка в семье", - заключили в следкоме.