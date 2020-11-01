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Студотрядовцы пройдут школу молодого бойца

Общество, 17:32 27 ноября 2020

ТИУ | Фото: ТИУ

Кандидаты в бойцы студотрядов ТИУ станут участниками Школы молодого бойца, которую откроет онлайн Штаб студенческих отрядов вуза 1 декабря, сообщает вуз.

"Наша задача - зарядить ребят, дать им знания, которые точно пригодятся в будущем, а также показать всю палитру возможностей личностного и профессионального роста. Когда знаешь свои возможности, легче выбрать личную траекторию развития, воплотить свои идеи. Экспертами школы станут выпускники, постигшие тайны отрядной жизни, которые смогли реализовать себя не только в движении РСО, но и в профессиональном и личностном плане", — пояснила куратор Штаба СО ТИУ, комиссар Тюменского областного студенческого отряда Елена Доценко.

С 1 по 11 декабря на платформе "ZOOM" участников ждут лекции и творческие задания от Елены Доценко, специалиста пресс-службы вуза Ларисы Ярковой и опытных бойцов студенческих отрядов, а также подарки, новые знания и опыт в одиночной и в командной работе.

Завершит обучение итоговое тестирование и онлайн-квиз. Ученики, успешно прошедшие все испытания, получат сертификаты школы. Самых ярких участников ждут памятные призы с атрибутикой РСО.

Чтобы стать участником, нужно быть бойцом студенческого отряда ТИУ и подать заявку на участие до 12 часов 29 ноября.

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# студотряд , ТИУ

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