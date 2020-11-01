Владимир Путин проведет пресс-конференцию 17 декабря

static.kremlin.ru static.kremlin.ru

Президент России Владимир Путин проведет пресс-конференцию 17 декабря, сообщает пресс-служба Кремля. Аккредитация журналистов начнется 29 ноября в 12 часов.

Глава государства будет общаться в режиме видео-конференции. Планируется, что президент выйдет на связь из своей резиденции в Ново-Огарёво. Представители федеральных и зарубежных СМИ будут работать в уже привычном для них зале Центра международной торговли.

Журналисты региональных СМИ смогут участвовать в мероприятии, не выезжая за пределы своего федерального округа: для связи с Москвой в каждом округе будут организованы специальные площадки. Количество участников ограничено с учетом требований Роспотребнадзора.

Аккредитация проводится только на сайте в рамках квоты.

Напомним, в 2019 году большая пресс-конференция прошла 19 декабря, длилась четыре часа восемнадцать минут. Журналисты задали более 70 вопросов.