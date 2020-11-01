Курганца будут судить в Тюмени за контрабанду леса

| Фото: СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

Руководителя курганской фирмы, торгующей лесоматериалами, будут судить за контрабанду. Причиненный им ущерб составил более 13 млн рублей, сообщает прокуратура Тюменской области.

По версии следствия, в 2017 г. обвиняемый намеревался незаконно перевезти через границу Таможенного союза лесоматериал, являющийся стратегически важным ресурсом. Для этого подозреваемый приобрел лес у неустановленных лиц.

Для сокрытия контрабанды включил в партию нелегального лесоматериала продукцию, реально полученную от двух поставщиков. Тюменский таможенный пост, не зная об этом, разрешил экспорт.

Таким образом обвиняемый незаконно экспортировал в Узбекистан лесоматериал на сумму 13,8 млн рублей. Его противоправная деятельность была выявлена правоохранительными органами. Материалы уголовного дела будут направлены в Центральный районный суд Тюмени.