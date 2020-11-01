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Тобольские школьники выпустили подкаст о выборе профессии

Общество, 15:41 28 ноября 2020

Мультицентр «Моя территория» | Тобольск | Фото: Мультицентр «Моя территория» | Тобольск

Тобольские школьники презентовали свой первый подкаст "256 точек", в котором обсудили выбор будущей профессии, возможности заработка, идеи подросткового бизнеса и условия для развития в больших и маленьких городах. Послушать выпуск можно в группе проекта ВКонтакте.

"Подкаст будет интересен не только школьникам, но и родителям, педагогам и специалистам сферы образования. Ребята совершенно искренне делятся мнением по самым важным и актуальным для них вопросам", — рассказала руководитель мультицентра "Моя территория" в Тобольске Светлана Спехова.

В команду подкастеров вошли четверо старшеклассников: Даниил Юмадеев, Ирина Кугаевская, Таисия Пальчикова (СОШ №16), Елизавета Малюгина (гимназия им. Н.Д. Лицмана), восьмиклассник СОШ №17 Егор Овечкин, пятиклассница СОШ №9 Лиза Бондаренко и студент 1 курса Тобольского многопрофильного техникума Тимур Галимов.

Серия из пяти подкастов уже записана и раскрывает тему важности развития гибких навыков. Новые выпуски будут выходить по вторникам. Ребята обсудят эмоциональный интеллект, адаптацию в новом коллективе, самопрезентацию, целеполагание, выбор ВУЗа, ведение YouTube-канала и современную литературу, дающую установки на уверенность в себе и активную жизненную позицию, пишет "Комсомольская правда - Тюмень".

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