Тюменцев зовут на тренинг публичных выступлений от Школы нескучного доклада

Фото из группы CreativeMornings | Tyumen во Вконтакте Фото из группы CreativeMornings | Tyumen во Вконтакте

Тренинг по ораторскому мастерству проведут специалисты Школы нескучного доклада в Тюмени 6 декабря.

Мероприятие пройдет в мультицентре "Моя территория", начало в 12 часов. Участвовать могут все желающие, особенно тренинг будет полезен студентам, аспирантам и молодым ученым.

Лекторы ШНД расскажут, как использовать в выступлении стандартные и оригинальные способы подачи сложной научной информации, как вдохновить зрителя или слушателя, как внести в доклад юмор, эпатаж, сторителлинг. Также гости узнают, как сделать яркую презентацию. Самые активные участники получат подарки.

Это будет последнее в 2020 году мероприятие в рамках проекта при поддержке Фонда президентских грантов. Для участия необходимо зарегистрироваться до 4 декабря. Участие бесплатное. Количество мест ограничено.

Школа нескучного доклада — это тренинг от финалистов проекта Science Slam Tomsk, в рамках которого всех желающих планируютнаучить легко и доступно доносить до слушателя сложную научную информацию.