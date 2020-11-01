Камеры фотовидеофиксации на тюменских дорогах покажет интерактивная карта

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Увидеть точные места установки всех комплексов фотовидеофиксации на региональных дорогах могут тюменцы на интерактивной карте, расположенной на сайте ГИБДД.

Как сообщают в УГИБДД УМВД России по Тюменской области, технические средства автоматической фотовидеофиксации являются одним из путей решения проблемы повышения безопасности дорожного движения и, в частности, снижения количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на аварийных участках.

Для реализации мероприятий федерального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства", входящего в состав национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", Управление автомобильных дорог Тюменской области закупили 100 вандалозащищенных боксов с имитаторами радарного излучения. Места установки согласуются с региональным подразделением Госавтоинспекции.

Боксы устанавливают на неподвижных опорах вместе с дорожными знаками, регламентирующими условия и режимы движения. В них попеременно будут помещать комплексы фиксации нарушений правил дорожного движения "КРИС". Вандалозащищенные боксы без комплексов будут имитировать радарное излучение, на которое реагирует радар-детектор участников дорожного движения.