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Камеры фотовидеофиксации на тюменских дорогах покажет интерактивная карта

Общество, 14:03 30 ноября 2020

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Увидеть точные места установки всех комплексов фотовидеофиксации на региональных дорогах могут тюменцы на интерактивной карте, расположенной на сайте ГИБДД.

Как сообщают в УГИБДД УМВД России по Тюменской области, технические средства автоматической фотовидеофиксации являются одним из путей решения проблемы повышения безопасности дорожного движения и, в частности, снижения количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на аварийных участках.

Для реализации мероприятий федерального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства", входящего в состав национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", Управление автомобильных дорог Тюменской области закупили 100 вандалозащищенных боксов с имитаторами радарного излучения. Места установки согласуются с региональным подразделением Госавтоинспекции.

Боксы устанавливают на неподвижных опорах вместе с дорожными знаками, регламентирующими условия и режимы движения. В них попеременно будут помещать комплексы фиксации нарушений правил дорожного движения "КРИС". Вандалозащищенные боксы без комплексов будут имитировать радарное излучение, на которое реагирует радар-детектор участников дорожного движения.

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# ГИБДД Тюменской области , национальный проект Безопасные и качественные дороги , ПДД

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