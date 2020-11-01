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За бракованный автомобиль тюменец получил неустойку в 600 тысяч рублей

Общество, 14:36 30 ноября 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

600 тыс. рублей заплатил тюменцу автосалон за бракованный автомобиль, сообщает региональная служба судебных приставов.

Как отметили в ведомстве, в автосалоне жителю областного центра продали машину с заводским браком. Стоимость некачественного товара автосалон возместил, а неустойку оплачивать отказался.

После судебных тяжб было принято решение взыскать с автосалона стоимость бракованного товара, проценты и компенсацию. Задолженность по судебному решению взыскана в полном объеме.

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# автомобили , приставы

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