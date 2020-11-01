Около полутора тысяч тюменцев обманули мошенники в 2020 году

| Фото: департамент безопасности жизнедеятельности Тюмени | Фото: департамент безопасности жизнедеятельности Тюмени

1 тыс. 147 раз за 10 месяцев 2020 года телефонные мошенники обманули тюменцев, представившись сотрудниками банков. 547 преступлений совершено под предлогом покупки или продажи на различных сайтах, сообщает департамент безопасности жизнедеятельности Тюмени.

В 163 случаях мошенники совершили преступления посредством социальных сетей ВКонтакте, Одноклассники" и Instagram. Зарегистрировано 128 фактов обмана с использованием других сайтов.

Под предлогом дополнительного заработка мошенникам удалось обмануть 24 человека, оплаты услуг – 68. Сославшись на то, что "сын попал в ДТП", доверчивостью тюменцев воспользовались 28 преступников.

Департамент безопасности жизнедеятельности предостерегает тюменцев ни при каких обстоятельствах не сообщать реквизиты своих банковских счетов и карт и пароли от них.

Только мошенники могут запрашивать пароли для отмены операций или шаблонов в "Сбербанк-онлайн". Если вам предлагается ввести пароль для отмены или подтверждения операций, которые вы не совершали, то прекратите разговор и срочно обратитесь в банк.

В случае потери банковской карты немедленно позвоните в банк для блокировки – это поможет сохранить деньги.