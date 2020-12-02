Армизонские школьники о Дне Неизвестного Солдата узнают в музее

| Фото: Валентина Яковлева, Армизонская средняя школа | Фото: Валентина Яковлева, Армизонская средняя школа

Уроки памяти пройдут для школьников Армизонского района в День Неизвестного Солдата 3 декабря. Ребята узнают об истории памятной даты и фронтовиках Армизонского района, вернувшихся домой с победой и пропавших на полях сражений.

"Мы хотим рассказать ребятам именно об их земляках. Это позволит достучаться до сердец детей: они будут знать, что живут на одной улице с Героем Советского Союза. Мы раздадим ребятам буклеты и поясним, для чего необходим этот день. Важно сохранить память, не нужно искажать историю", - рассказал педагог-организатор Армизонской средней школы Павел Устинов.

| Фото: Валентина Яковлева, Армизонская средняя школа | Фото: Валентина Яковлева, Армизонская средняя школа

Уроки памяти пройдут в школьном музее, где хранятся интересные артефакты. Как отмечает его руководитель Валентина Яковлева, музей неоднократно признавали лучшим в Тюменской области. В нем хранятся личные вещи фронтовиков, найденные на местах сражений и принятые в дар, есть и предметы обихода немецких солдат.

По приблизительным данным, ряды Красной Армии в Великую Отечественную войну пополнили около 5 тыс. жителей района, не вернулись 1 тыс. 810 воинов. Армизонские школьники помогают увековечить память о них.

"У нас в музее имеются две картотеки: с именами ветеранов и их наградами, а также перечень погибших с указанием мест захоронений. Сейчас я готовлю собственную "Книгу памяти" об армизонцах. Набралось уже более 400 страниц, использована информация, собранная нашими школьниками в ходе проектной работы. У нас уже накопились десятки фотографий, мы описали биографии многих наших ветеранов", - рассказала Валентина Яковлева.

| Фото: Валентина Яковлева, Армизонская средняя школа | Фото: Валентина Яковлева, Армизонская средняя школа

К участию в мероприятиях в День Неизвестного Солдата подключатся не только школьники, но и взрослые армизонцы. Они выйдут на митинг у мемориального комплекса павшим на полях сражений.

Татьяна Ковалева