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Тюменец пытался изнасиловать незнакомку в частном секторе

Происшествия, 15:20 30 ноября 2020

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Мужчину, обвиняемого в покушении на изнасилование, осудят в Тюмени, сообщает следственное управление СК РФ по Тюменской области.

В ноябре 2020 года 33-летний мужчина в частном секторе Тюмени встретил женщину. Злоумышленник схватил жертву и потащил в сторону гаражей, чтобы изнасиловать. Потерпевшая активно сопротивлялась и звала на помощь. Крики услышала жительница соседнего дома и вышла на улицу. Обвиняемый сбежал с места происшествия.

Полицейским удалось задержать мужчину. Сейчас устанавливаются обстоятельства преступления.

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# изнасилование , следствие , СУ СК РФ по Тюменской области

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