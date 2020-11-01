Тюменец пытался изнасиловать незнакомку в частном секторе

| Фото: sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Мужчину, обвиняемого в покушении на изнасилование, осудят в Тюмени, сообщает следственное управление СК РФ по Тюменской области.

В ноябре 2020 года 33-летний мужчина в частном секторе Тюмени встретил женщину. Злоумышленник схватил жертву и потащил в сторону гаражей, чтобы изнасиловать. Потерпевшая активно сопротивлялась и звала на помощь. Крики услышала жительница соседнего дома и вышла на улицу. Обвиняемый сбежал с места происшествия.

Полицейским удалось задержать мужчину. Сейчас устанавливаются обстоятельства преступления.