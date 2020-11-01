Тюменские врачи излечили от COVID-19 еще 249 пациентов

www.mos.ru, М. Денисова www.mos.ru, М. Денисова

249 пациентов выздоровели после COVID-19 в Тюменской области за минувшие сутки, сообщает региональный оперштаб. Всего с с начала пандемии болезнь побороли 14 тыс. 187 жителей области.

За прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 160 новых случаев заболевания, в том числе у двоих детей. Всего с начала пандемии - 18 тыс. 266.

К ИВЛ подключили 19 пациентов. 1 тыс. 970 человек остаются под медицинским наблюдением. 1 тыс. 714 - на перевахтовке.

За весь период пандемии в Тюменской области скончался 131 пациент с коронавирусом.