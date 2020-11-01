376 тюменцев выздоровели от COVID-19 за прошедшие сутки

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

376 пациентов с коронавирусом выздоровели в Тюменской области за минувшие сутки. За весь период пандемии болезнь победили 13 тыс. 938 жителей, сообщает региональный оперштаб 29 ноября.

161 новых случаев заболевания, в том числе у шести детей, зарегистрировано в регионе. Всего с начала пандемии - 18 тыс. 106. К ИВЛ подключены 24 пациента.

Под медицинским наблюдением остаются 1 тыс. 946 человек. На перевахтовке - 1 тыс. 714 человек.

За весь период пандемии в Тюменской области скончался 131 пациент с коронавирусом.