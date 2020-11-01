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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

161 случай коронавирусной инфекции подтвердили в Тюменской области

Общество, 12:33 29 ноября 2020

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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У 161 человека выявили COVID-19 в Тюменской области. Всего за минувшие сутки в России подтвердили 26 тыс. 683 новых случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб.

22,1% пациентов не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 459 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 21 тыс. 987 человек.

В Москве заболели 6 тыс. 798 человек, в Санкт-Петербурге - 3 тыс. 701, в Московской области - 1 тыс. 69.

В Свердловской области 381 новый случай, в Челябинской области - 272, в Ханты-Мансийском АО - 217, в Ямало-Ненецком АО - 198, в Курганской области - 106.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 млн 269 тыс. 316 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 39 тыс. 527 летальных исходов, выздоровели 1 млн 761 тыс. 457 человек.

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# коронавирус

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