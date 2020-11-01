161 случай коронавирусной инфекции подтвердили в Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете 376 тюменцев выздоровели от COVID-19 за прошедшие сутки

У 161 человека выявили COVID-19 в Тюменской области. Всего за минувшие сутки в России подтвердили 26 тыс. 683 новых случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб.

22,1% пациентов не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 459 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 21 тыс. 987 человек.

В Москве заболели 6 тыс. 798 человек, в Санкт-Петербурге - 3 тыс. 701, в Московской области - 1 тыс. 69.

В Свердловской области 381 новый случай, в Челябинской области - 272, в Ханты-Мансийском АО - 217, в Ямало-Ненецком АО - 198, в Курганской области - 106.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 млн 269 тыс. 316 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 39 тыс. 527 летальных исходов, выздоровели 1 млн 761 тыс. 457 человек.