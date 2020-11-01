391 человек в Тюменской области вылечился от COVID-19 за сутки

| Фото: www.mos.ru, М. Денисов | Фото: www.mos.ru, М. Денисов

391 житель Тюменской области излечился от новой коронавирусной инфекции за минувшие сутки. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

За сутки в регионе выявлено 165 новых случаев заболевания. В числе заразившихся - восемь детей. 22 пациента из общего числа заболевших находятся на ИВЛ. 1 тыс. 894 человека остаются под медицинским наблюдением, 1 тыс. 714 человек находятся на перевахтовке.

За весь период пандемии в Тюменской выявлено 17 тыс. 945 случаев COVID-19, скончался 131 пациент с коронавирусом, выздоровели 13 тыс. 562 человека.