165 случаев COVID-19 подтвердили в Тюменской области за сутки

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете 391 человек в Тюменской области вылечился от COVID-19 за сутки

165 случаев коронавирусной инфекции подтвердили в Тюменской области за сутки. Всего в России выявлено 27 тыс. 100 новых случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб.

В 21,1% случаев пациенты не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 510 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 27 тыс. 296 человек.

По числу новых заболеваний лидируют Москва - 7 тыс. 320 случаев, Санкт-Петербург - 3 тыс. 695, Московская область - 1 тыс. 65.

В Свердловской области выявили 390 заболевших, в Челябинской области - 261, Ханты-Мансийском автономном округе - 215, в Ямало-Ненецком автономном округе - 195, в Курганской области - 104.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 млн 242 тыс. 633 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 39 тыс. 68 летальных исходов, выздоровело 1 млн 739 тыс. 470 человек.