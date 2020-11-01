Тюменцам, которые амбулаторно лечатся от COVID-19, выдают бесплатные лекарства

Фото со страницы Александра Моора в соцсети Фото со страницы Александра Моора в соцсети

Бесплатные лекарства, купленные за счет федерального бюджета, начали выдавать пациентам с COVID-19, которые лечатся амбулаторно. Об этом на своих страницах в соцсетях сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Региональная программа по обеспечению бесплатными лекарствами людей с коронавирусом и контактных лиц продолжает действовать - в ее рамках лекарственную поддержку получили уже 22 тыс. жителей региона, отметил губернатор.

28 ноября начнется отпуск в медицинские организации препаратов, приобретенных за счет областного бюджета для пациентов групп риска с ОРВИ – это люди с хроническими заболеваниями и лица старше 65 лет.

В департаменте здравоохранения пояснили, что медорганизации Тюмени и муниципальных районов завершают получение лекарственных препаратов для лечения коронавируса в амбулаторных условиях.

Препараты выдаются пациентам на дому при установлении диагноза COVID-19. Набор формируется в зависимости от того, какое лекарство нужно конкретному пациенту. Специалисты в средствах защиты выезжают к пациентам на дом и выдают препараты.

"Уверен, мы справимся с пандемией. Для этого у нас есть все необходимое. Но многое зависит и от вас – берегите себя", - обратился к жителям региона Александр Моор.