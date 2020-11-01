Тюменские медики вылечили от коронавируса еще 385 пациентов

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

385 пациентов с коронавирусом выздоровели в Тюменской области за минувшие сутки. За весь период пандемии от болезни оправились 13 тыс. 171 житель, сообщает региональный оперштаб.

169 новых случаев заболевания, в том числе у десяти детей, зарегистрировано в регионе. Всего с начала пандемии - 17 тыс. 780. К ИВЛ подключили 17 пациентов.

Под медицинским наблюдением остаются 1 тыс. 844 человека. На перевахтовке - 1 тыс. 714 человека.

За весь период пандемии в Тюменской области скончался 131 пациент с коронавирусом.