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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Двое пациентов с COVID-19 скончались в Тюменской области

Общество, 14:37 26 ноября 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Двое пациентов с COVID-19 скончались в Тюменской области за минувшие сутки, сообщает региональный оперштаб.

64-летняя женщина - от острого респираторного дистресс-синдрома на фоне двусторонней тотальной вирусно-бактериальной пневмонии и хронических заболеваний; 67-летний мужчина - от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней тотальной вирусной пневмонии и хронических заболеваний.

За весь период пандемии в Тюменской области скончался 131 пациент с коронавирусом.

За прошедшие сутки в Тюменской области зафиксировано 173 новых случая заболевания, в том числе у шести детей. Всего с начала пандемии - 17 тыс. 611.

349 человек выздоровели, за весь период - 12 тыс. 786. К ИВЛ подключены 17 пациентов. 1 тыс. 849 человек остаются под медицинским наблюдением. 1 тыс. 834 - на перевахтовке.

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# коронавирус

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