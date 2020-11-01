В Тюменской области набирают добровольцев для исследования вакцины от COVID-19

www.mos.ru, М. Мишин www.mos.ru, М. Мишин

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В Тюменской области стартуют пострегистрационные клинические исследования вакцины "ЭпиВакКорона" научного центра "Вектор" Роспотребнадзора. Клинические базы начали набор добровольцев для проведения исследования, сообщает Роспотребнадзор.

Кроме Тюменской области, вакцина поступила в медицинские организации Москвы, Московской области, Калининградской области и Республики Татарстан.

В исследованиях примут участие добровольцы в возрасте от 18 лет. Они должны соблюдать заранее определенный график посещения центров и пройти все запланированные процедуры и исследования. Каждый доброволец собственноручно подписывает добровольное информированное согласие.

Всего, согласно протоколу, в отборе примут участие 4 тыс. добровольцев, из которых 3 тыс. будут допущены до проведения исследований.

Вакцина "ЭпиВакКорона" ГНЦ "Вектор" отличается полной безопасностью для добровольцев и простыми условиями хранения и транспортировки – при температуре от 2 до 8 °С.

Для объективной оценки уровня сформировавшегося после введения вакцины "ЭпиВакКорона" иммунитета будут использованы ИФА тест-системы, обладающие высокой чувствительностью при выявлении антител к определенным участкам поверхностного белка коронавируса, разработанные ГНЦ "Вектор".