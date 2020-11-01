В сборной России по биатлону выявлены четыре случая коронавируса

| Фото: СБР | Фото: СБР

Четыре случая коронавируса зафиксированы в сборной России по биатлону. Положительный результат у Антона Бабикова, врачей сборной: Романа Лейфера и Евгения Шутова и массажиста Валерия Лашина, сообщает СБР.

Сейчас вся команда изолирована в отеле и не покидает своих номеров. Питание доставляется каждому индивидуально в пищевых контейнерах. Сборная России предоставила медицинским властям Финляндии все медицинские документы, включая результаты предыдущих тестов. Медицинские власти страны решат судьбу сборной России на первом этапе Кубка мира.

В графике команды также значатся плановые тесты на COVID-19. Часть команды должна пройти их 27 ноября, оставшиеся – на следующий день.