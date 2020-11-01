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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

COVID-19 выявили у 173 человек в Тюменской области

Общество, 12:53 26 ноября 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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173 случая коронавирусной инфекции подтвердили в Тюменской области за сутки. Всего в России выявлено 25 тыс. 487 новых случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб.

В 21,6% случаев пациенты не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 524 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 25 тыс. 73 человека.

По числу новых заболеваний лидируют Москва - 6 тыс. 75 случаев, Санкт-Петербург - 3 тыс. 669, Московская область - 1 тыс. 22.

В Свердловской области выявили 391 заболевшего, в Челябинской области - 241, Ханты-Мансийском автономном округе - 209, в Ямало-Ненецком автономном округе - 198, в Курганской области - 105.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 млн 187 тыс. 990 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 38 тыс. 62 летальных исхода, выздоровели 1 млн 685 тыс. 492 человека.

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# коронавирус

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