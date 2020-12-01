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Голышмановцы пройдут онлайн-тест ко Дню Неизвестного Солдата

Общество, 16:38 01 декабря 2020

www.mos.ru | Фото: www.mos.ru

На 12 вопросов об исторических фактах, связанных с памятной датой - Днем Неизвестного Солдата, ответят ученики средних и старших классов школ Голышмановского округа и студенты Агропедагогического колледжа. Результатами участники поделятся на своих страницах в соцсетях.

Так, ребятам предстоит вспомнить, кто стал инициатором учреждения памятной даты 3 декабря, какое событие связано с началом Великой Отечественной войны.

"Тест находится в группе Областного поискового центра ВКонтакте. Вопросы интересные, помогают лучше узнать историю нашего государства, памятной даты. Мы рассчитываем, что, увидев нехватку знаний по тому или иному вопросу, школьники и студенты по завершении теста обратятся к учителям по истории, к книгам и восполнят пробелы", - рассказал педагог-организатор Голышмановского молодежного центра Иван Попов.

Он сообщил, что к Дню Неизвестного Солдата в школах Голышмановского округа пройдут уроки памяти. В юнармейских отрядах уроки мужества проведут представители ветеранской организации. С соблюдением мер профилактики состоится возложение цветов к мемориальному комплексу.

Татьяна Ковалева

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# 75-летие Победы , День Неизвестного Солдата

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