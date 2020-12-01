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Тюменцам покажут исторические места России в войну и в наши дни

Общество, 15:54 01 декабря 2020

Министерство культуры РФ | Фото: Министерство культуры РФ

Исторические места России в военное время и в наши дни смогут увидеть тюменцы на выставке "Под углом истории", которая откроется в ТРЦ "Кристалл" 3 декабря в 16 часов.

Как заверил заместитель руководителя Тюменского регионального отделения "Молодой гвардии" Георгий Семенов, в Тюмени такие выставки еще не проводились. Особенность заключается в том, что фотографии наложены в лентикулярном стиле, так, что с одной стороны можно увидеть, как то или иное здание выглядело во время войны, а с другой стороны – как сейчас.

"Идея сделать такую экспозицию пришла еще в прошлом году. Тогда решили к Году памяти и славы организовать выставку, посвященную значимым местам в стране, где проходили тяжелые бои. Хотели показать, в каком ужасном состоянии находились здания, как все это было уничтожено противником и то, как их восстанавливали после войны", – поделился Георгий Семенов.

На выставке в торговом центре будут представлены девять картин. Посетители смогут увидеть Графскую пристань в Севастополе, большой Гатчинский дворец в пригороде Санкт-Петербурга, собор Святого Равноапостольного князя Владимира в Севастополе. На открытии экскурсовод расскажет об истории этих памятников. Также состоится небольшой розыгрыш, любой желающий сможет ответить на вопросы, связанные с памятниками архитектуры. В качестве призов – билеты в кинотеатр, театр "Ангажемент".

Инна Пахомова

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# выставка , Год памяти и славы , история , Молодая гвардия

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