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Имена уватских учителей-фронтовиков вошли в книгу "Навечно в строю"

Общество, 08:41 04 декабря 2020

администрация Уватского района | Фото: администрация Уватского района

Имена 31 педагога из Уватского района вошли в книгу "Навечно в строю", сообщает управление по социальным вопросам администрации муниципалитета.

В книгу также вошли истории выпускников уватской школы 1941 года, многие из которых ушли на фронт. Сбором материалов по Уватскому району занималась председатель совета ветеранов педагогического труда Зинаида Корчемкина.

Книга напечатана тиражом 550 экземпляров. Их направят в базовые школы, в центральную библиотеку и музей.

Жителей и гостей района приглашают принять участие в онлайн-презентации книги, которая пройдет 4 декабря в 13 часов.

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# педагоги , Уватский район , фронтовики

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