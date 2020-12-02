Владимир Путин обсудил с Александром Моором ситуацию в Тюменской области

| Фото: kremlin.ru | Фото: kremlin.ru

Положительно оценил показатели развития Тюменской области президент России Владимир Путин. Свое мнение по этому поводу он озвучил губернатору региона Александру Моору во время личной встречи в Тобольске 1 декабря.

"В целом показатели очень хорошие. Особенно меня порадовал, конечно, один из них – это рост численности постоянного населения. У нас в стране, к сожалению, наблюдается некоторый спад, а в Тюменской области за предыдущие два года - рост 2,6 процента. Это очень хороший показатель, даже за первое полугодие, по-моему, этого года рост продолжается – 0,9 процента. Это хорошо", - цитируют главу государства на сайте Кремля.

Путин отметил, что в регионе растет розничная торговля и ситуация с занятостью "в целом на хорошем уровне". "Это очень важно. И то, что вы уделяете этому внимание прямое, личное - тоже", - сказал президент.

Однако, помимо позитивных моментов, есть в субъекте и вопросы проблемного характера. Это аварийное жилье, где еще очень много нужно сделать, загрязненность водных объектов и инфекционные заболевания, в том числе рост числа зараженных ВИЧ.

Александр Моор пояснил, что за последние 10 лет в Тюменской области наблюдается устойчивая динамика роста населения, причем за счет естественного роста населения и небольшого миграционного притока из других регионов Российской Федерации. "Мы в целом оцениваем это как оценку роста качества жизни территории, потому что здесь есть, где работать, есть, где учить, воспитывать, лечить детей", - поделился мнением губернатор.

Что касается ситуации с COVID-19, то за последние две недели рост числа заболевших в регионе стабилизировался.

"С начала сентября мы получали рост ежедневной заболеваемости. В октябре эта тенденция, к сожалению, продолжилась, и в ноябре, в начале ноября, мы зафиксировали максимальный рост для Тюменской области – это 173 человека в день. В последние две недели, я говорю это с некоторой осторожностью, мы фиксируем стабилизацию. Надеюсь, что эта тенденция закрепится", - сказал глава Тюменской области.

Он добавил, что такого результата удалось достичь благодаря совокупности мероприятий, которые были реализованы, в частности, ограничениям.