В Тюменской области план по расселению аварийного жилья перевыполнен в два раза

| Фото: minstroyrf.gov.ru/ | Фото: minstroyrf.gov.ru/

Более чем в два раза перевыполнен план по расселению аварийного жилья в Тюменской области за 2019-2020 годы. Об этом заявил глава региона Александр Моор во время заседания рабочей группы в режиме видео-конференц-связи.

Как сообщает региональный оперштаб, накануне президент России Владимир Путин во время рабочей встречи с Александром Моором в числе проблемных вопросов в регионе назвал аварийное жилье.

В Тюменской области в 2019-200 годах планировалось расселить 22 тыс. 720 кв. метров и 1 тыс. 250 человек. Расселено 47 тыс. 690 кв. метров и 2 тыс. 870 человек.

По федеральному проекту "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" план на 2020 год составляет 19,93 тыс. кв. метров и 1 тыс. 90 человек. К декабрю уже расселено 15,73 тыс. кв. метров и 1 тыс. 60 человек.

На реализацию программы переселения граждан в бюджете Тюменской области на 2021 год предусмотрено 3,3 млрд рублей. Запланированные средства позволят переселить из аварийного жилья 1 тыс. 154 человек.